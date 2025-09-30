Sambut MotoGP 2025, Valentino Rossi Kunjungi Pertamina Luncurkan Motor Livery Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Legenda MotoGP Valentino Rossi bersama VR46 Racing Team melakukan kunjungan ke Grha Pertamina pada Selasa (30/9).

Kunjungan tersebut disambut hangat Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Pada kesempatan tersebut, tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga menghadirkan livery khusus bertema Indonesia.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Tegaskan Dukung Penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Menurut Rossi, dukungan penonton Indonesia sangat luar biasa dan memberikan semangat tambahan bagi mereka untuk pertandingan besok.

"Livery ini adalah cara kami mengungkapkan terima kasih dan merayakan kebersamaan dengan para penggemar Indonesia," ujar Rossi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan kerja sama antara Pertamina dan VR46 Racing Team sama-sama memberikan keuntungan yang sangat baik.

"Bersama legenda MotoGP dan VR46 Racing Team bisa memperkuat Pertamina di kancah global. Dan ini sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak," ungkap Simon.

Simon menegaskan kerja sama Pertamina dengan VR46 juga merupakan wujud bahwa Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional Indonesia, mampu bersaing dan berdiri tegak di panggung motorsport dunia.