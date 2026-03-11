Close Banner Apps JPNN.com
Sambut Mudik Lebaran 2026, MG Motor Siagakan Layanan Aftersales

Rabu, 11 Maret 2026 – 07:06 WIB
Sambut Mudik Lebaran 2026, MG Motor Siagakan Layanan Aftersales
Program MG selama mudik lebaran 2026. Foto: MG

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, layanan purnajual menjadi fokus yang disiapkan produsen otomotif dalam mendukung perjalanan konsumen, tak terkecuali juga dilakukan oleh MG Motor Indonesia.

Program bertajuk SMILE 2026 (Senyum MG di Hari Lebaran) digelar pada 9–27 Maret 2026, di seluruh jaringan diler resmi MG di Indonesia.

Melalui program tersebut, MG Motor menawarkan sejumlah layanan purnajual, mulai dari pemeriksaan kendaraan hingga dukungan teknis selama musim mudik.

Salah satu layanan utama yang disediakan ialah pemeriksaan kendaraan gratis dengan 60 titik pengecekan.

Pemeriksaan meliputi berbagai komponen penting, mulai dari sistem mesin, bahan bakar, kelistrikan, rem, hingga transmisi dan sistem pendingin udara.

Langkah itu ditujukan untuk membantu pemilik kendaraan memastikan mobil berada dalam kondisi prima sebelum digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

Selain pengecekan kendaraan, MG juga memberikan potongan harga aksesori resmi hingga 50 persen selama program berlangsung.

Penawaran menjadi kesempatan bagi pemilik mobil MG yang ingin melengkapi kendaraannya dengan perangkat tambahan resmi dari pabrikan.

Selama musim mudik lebaran 2026, MG Motor Indonesia menghadirkan program SMILE yang memastikan konsumen mereka tetap merasa nyaman dan sama saat pulang kampung

