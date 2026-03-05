Sambut Mudik Lebaran, Z-Auto Servis dan Ganti Oli 5.000 Motor di 43 Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan layanan servis dan ganti oli gratis bagi 5.000 sepeda motor menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan kondisi kendaraan tetap prima selama perjalanan mudik.

Program bertajuk “Servis dan Ganti Oli Gratis 5.000 Motor Mudik Aman dan Nyaman Bersama Z-Auto 2026” digelar serentak di 43 kabupaten dan kota di Indonesia pada 3–8 Maret 2026.

Melalui program Z-Auto, masyarakat dapat memperoleh layanan servis ringan, ganti oli, serta pengecekan rem, ban, kelistrikan, dan perawatan ringan lainnya.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pemudik kategori mustahik, pengemudi ojek daring, dan ojek pangkalan yang menggantungkan penghasilan dari sepeda motor.

Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap para pemudik, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pengemudi ojek daring.

“Belum tentu uang yang ada bisa digunakan untuk ganti oli dan servis. Maka bantuan Baznas ini sangat membantu sekali,” ujar Noor Achmad, dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Dia menambahkan, layanan servis gratis sangat dibutuhkan oleh pengemudi ojek daring yang menjadikan sepeda motor sebagai penopang utama pekerjaan mereka.