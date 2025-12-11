Sambut Natal dan Tahun Baru, Untar Gelar Christmas Carol, Usung Tema Beyond Love

Kamis, 11 Desember 2025 – 14:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan menggelar acara Christmas Carol di Auditorium Kampus I Untar pada Rabu (10/12/2025).

Perayaan tahun ini mengusung tema 'Beyond Love' menghadirkan seluruh sivitas akademika dan keluarga besar Tarumanagara

Acara ini juga menghadirkan penampilan dari berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), antara lain Paduan Suara Universitas Tarumanagara (PSUT), Citra Pesona Untar, Band Tarumanagara (BAR), serta penampilan dari mahasiswa Fakultas Psikologi Untar melalui kelompok musik Psycoustic.

Kehadiran para pengisi acara semakin memperkaya suasana kebersamaan di antara seluruh peserta.

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro dalam sambutannya menekankan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan di tengah keberagaman kampus.

“Natal adalah saat di mana kita dapat merenungkan nilai universal seperti kasih sayang, kepedulian, dan kerendahan hati. Nilai-nilai ini membuat persaudaraan dan kebersamaan tumbuh subur di tengah keberagaman kampus kita,” ungkap Prof. Amad Sudiro.

Melengkapi pesan tersebut, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Ariawan Gunadi menjelaskan makna dari tema 'Beyond Love' yang diangkat pada perayaan tahun ini.

Menurut Prof. Ariawan, tema ini mengingatkan bahwa cinta itu tidak terbatas dan tulus.