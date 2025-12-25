Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Sambut Natal, Elite PDIP Singgung Keteladanan Nabi Isa AS Soal Kepedulian Sosial

Kamis, 25 Desember 2025 – 20:15 WIB
Sambut Natal, Elite PDIP Singgung Keteladanan Nabi Isa AS Soal Kepedulian Sosial - JPNN.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengajak seluruh elemen bangsa meneladani kesederhanaan, kesabaran, dan kepedulian sosial Nabi Isa AS menyambut momen Natal pada Kamis (25/12) ini.

Menurut Said, Allah SWT memilih Siti Maryam untuk melahirkan seorang pencerah seperti Nabi Isa AS tanpa fasilitas kemewahan.

"Nabi Isa AS tidak mendapatkan keistimewaan. Dia tidak dilahirkan dari seorang bangsawan yang bertahtah di istana. Namun Allah SWT memilih Siti Maryam, seorang perawan suci, yang sederhana sebagai ibu kandungnya," katanya, Kamis.

Menurut Said, Nabi Isa dengan kesederhanaan, mendapatkan banyak tentangan dari kaum sendiri, Bani Israil ketika menyampaikan firman Allah SWT. 

"Namun, tentangan itu dibalas dengan kasih sayang, seraya Allah SWT menunjukkan tanda tanda kebesaran-Nya, melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa," tutur dia.

Said mengatakan Nabi Isa As selalu berorientasi terhadap kemanusiaan ketika mempergunakan mukjizat dari Allah SWT.

Semisal, katanya, Nabi Isa AS menyembuhkan orang buta hingga menghidupkan orang mati. Semuanya dilakukan menolong sesama yang membutuhkan.

"Nabi Isa mengabdikan mukjizat untuk menolong sesama manusia, terhadap mereka yang mengalami musibah atau kesusahan," lanjut dia.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengajak seluruh elemen bangsa meneladani kepedulian sosial Nabi Isa AS menyambut momen Natal.

Natal  Elite PDIP  Said Abdullah  Perayaan Natal 
