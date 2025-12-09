Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Sambut Natal, PIA Fraksi PDIP Gelar Baksos di Panti Rumah Roti Adeline

Selasa, 09 Desember 2025 – 23:17 WIB
Sambut Natal, PIA Fraksi PDIP Gelar Baksos di Panti Rumah Roti Adeline - JPNN.COM
Persatuan Istri Anggota DPR RI (PIA) Fraksi PDI Perjuangan menggelar perayaan Natal dan aksi sosial di Panti Jompo dan Disabilitas Rumah Roti Adeline di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, BEKASI - Persatuan Istri Anggota DPR RI (PIA) Fraksi PDI Perjuangan menggelar perayaan Natal dan aksi sosial di Panti Jompo dan Disabilitas Rumah Roti Adeline di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/9).

Kegiatan ini bertema "Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga" (Matius 1 : 21-24) sebagaimana ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) tahun 2025.

Perwakilan PIA Fraksi PDI Perjuangan, Vanty Veronica mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian sosial kemanusiaan.

"Kami coba hadir di tengah masyarakat dan mencoba untuk membantu. Mudah-mudahan bantuan yang tidak seberapa ini membuat kita bisa diterima dan mereka merasa diperhatikan," katanya.

Vanty menambahkan bahwa Natal merupakan momentum untuk saling berbagai. Dan juga momentum untuk bergotongroyong antar sesama.

"Natal adalah suatu hari untuk kita berbagi, atau setiap hari juga merupakan hari untuk berbagi. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dalam perbedaan dalam suasana gotong royong untuk semua," ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Acara, Since Sigit Yunianto mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun.

Selain baksos di Rumat Roti Adeline, PIA Fraksi PDI Perjuangan juga melakukan aksi sosial di beberapa tempat.

