JPNN.com - Ekonomi

Sambut Nataru, Aeon Mall Sentul City Hadirkan Karakter Smurf hingga Voucher Belanja

Sabtu, 13 Desember 2025 – 15:45 WIB
Menyambut momen Natal dan Tahun Baru, Aeon Mall Sentul City menghadirkan program Dreamy Blue Wonderland. Foto: Tim Aeon Mall Sentul

jpnn.com - Menyambut momen Natal dan Tahun Baru, Aeon Mall Sentul City menghadirkan program Dreamy Blue Wonderland yang berjalan sejak 17 November 2025 - 4 Januari 2026 mendatang.

Program tersebut hadir untuk memberikan pengalaman liburan sekaligus menjadi momen apresiasi untuk pengunjung setia.

Sebelumnya, rangkaian program Black Friday, hadir dengan diskon hingga 70 persen, serta pameran Mandiri Travel Deals yang telah terlaksana pada 24–30 November 2025.

Kemeriahan juga sempat diisi dengan Bogor Jersey Festival pada 29–30 November 2025 yang menghadirkan bintang tamu pemain bola legenda, Cristian Gonzales.

Bagi para pecinta wewangian, Aeon Mall Sentul City akan memboyong pameran parfum lokal bernama Jagat Aroma yang dijadwalkan mulai tanggal 17 hingga 21 Desember 2025.

Selain pameran, suasana Natal akan dibangun melalui berbagai aktivitas hiburan, termasuk parade tematik bersama Santa dan Blue Fairy yang akan berkeliling menyapa pengunjung.

Hiburan lainnya mencakup Christmas music performance, Christmas choir, dan magical storytelling untuk mempererat nuansa Natal bagi para pengunjung yang hadir.

Pihak mal juga berkolaborasi dengan tenant, komunitas, dan sekolah untuk menggelar kompetisi fashion show, pertunjukan balet, hingga English spelling bee di Canal Stage, Ground Floor.

