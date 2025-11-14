Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sambut Nataru, Bandara SMB II Palembang Tingkatkan Pelayanan

Jumat, 14 November 2025 – 17:09 WIB
Sambut Nataru, Bandara SMB II Palembang Tingkatkan Pelayanan - JPNN.COM
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang meningkatkan pelayanan jelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2026.

General Manager Bandara SMB II Palembang, R Iwan Winaya menyampaikan bahwa persiapan difokuskan pada peningkatan keamanan kawasan bandara serta penguatan koordinasi dengan sejumlah instansi vertikal. 

“Kami sudah mulai melakukan penyesuaian teknis, terutama terkait pengamanan dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran arus penumpang selama Nataru,” sampai Iwan, Jumat (14/11).

Baca Juga:

Sejumlah titik akses di area keberangkatan dan kedatangan kini mulai diperketat pengamanannya untuk mengantisipasi potensi kepadatan.

“Penjagaan pintu masuk dan keluar kami perkuat, agar arus penumpang tetap tertib dan aman,” ungkap Iwan. 

Iwan memperkirakan jumlah penumpang pada periode Nataru akan meningkat sekitar 10 persen dibanding hari normal.

Baca Juga:

Peningkatan jumlah penumpang biasanya terjadi sejak satu hingga dua pekan menjelang libur panjang dan berlangsung hingga beberapa hari setelah tahun baru. 

“Trafik harian biasanya berada di angka 6.000 hingga 8.000 penumpang. Saat Nataru, kemungkinan naik menjadi 9.000 sampai 12.000 penumpang per hari,” ujar Iwan. 

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Bandara SMB II Palembang meningkatkan pelayanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandara SMB II Palembang  Nataru  Bandara Sultan Mahmud Badaruddin  Natal  Natal dan Tahun Baru 
BERITA BANDARA SMB II PALEMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp