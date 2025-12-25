Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sambut Nataru, Kermenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 Provinsi

Kamis, 25 Desember 2025 – 05:00 WIB
Sambut Nataru, Kermenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 Provinsi - JPNN.COM
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11). Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan kesiapan mereka dalam menyambut momen natal dan tahun baru (Nataru).

Menag menjelaskan pemerintah resmi melaksanakan program Masjid Ramah Pemudik untuk melayani masyarakat yang bepergian selama nataru.

Program layanan tersebut melibatkan sebanyak 6.859 masjid yang tersebar di 27 provinsi di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Berdasarkan jadwal, program ini akan berlangsung mulai 23 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Rumah ibadah adalah rumah kemanusiaan. 6.859 masjid di seluruh Indonesia disiapkan untuk program Masjid Ramah Pemudik. Tahun lalu tidak sebanyak ini," kata Nasaruddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Kemenag mengungkapkan capaian kinerja positif, salah satunya terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Baca Juga:

Tahun ini, skor IKUB mencapai 77,89 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak survei dilakukan pada 2015.

Menag juga menyoroti transisi kelembagaan yang berlangsung sepanjang 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyiapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 provinsi seluruh Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenag  Nataru  Nasaruddin Umar  Masjid 
BERITA KEMENAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp