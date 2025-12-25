Sambut Nataru, Kermenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 Provinsi

Kamis, 25 Desember 2025 – 05:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan kesiapan mereka dalam menyambut momen natal dan tahun baru (Nataru).

Menag menjelaskan pemerintah resmi melaksanakan program Masjid Ramah Pemudik untuk melayani masyarakat yang bepergian selama nataru.

Program layanan tersebut melibatkan sebanyak 6.859 masjid yang tersebar di 27 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan jadwal, program ini akan berlangsung mulai 23 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Rumah ibadah adalah rumah kemanusiaan. 6.859 masjid di seluruh Indonesia disiapkan untuk program Masjid Ramah Pemudik. Tahun lalu tidak sebanyak ini," kata Nasaruddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Kemenag mengungkapkan capaian kinerja positif, salah satunya terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Tahun ini, skor IKUB mencapai 77,89 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak survei dilakukan pada 2015.

Menag juga menyoroti transisi kelembagaan yang berlangsung sepanjang 2025.