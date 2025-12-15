Sambut Nataru, PLN Siagakan 24 Jam Nonstop SPKLU Melayani Pengguna Mobil Listrik

Senin, 15 Desember 2025 – 19:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. PLN (Persero) melakukan pengecekan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pengecekan tersebut dilakukan di jalur-jalur strategis satu, di antaranya SPKLU Pelabuhan Merak.

Senior Spesialis Niaga dan Pemasaran PT PLN (Persero) Paris El Hakim mengatakan pengecekan SPKLU untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana.

"Jadi, kami terjun langsung ke beberapa SPKLU di titik-titik strategis untuk memastikan kesiapan fisik, sistem, dan petugas yang melayani," ucap Paris kepada JPNN di Cilegon, Senin (15/12).

Menurut dia, masyarakat tidak usah ragu melakukan perjalanan mudik Nataru menggunakan mobil listrik.

Pasalnya, kata Paris, pengisian daya kendaraan listrik sudah direncanakan secara maksimal dengan pelayanan petugas yang berjaga mencapai 24 jam nonstop.

"Sitem yang menunjang dapat berjalan baik, terutama petugasnya dipastikan selalu siap untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Nataru," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh selama Nataru untuk berhati-hati selalu mengutamakan keselamatan.