JPNN.com - Teknologi - Internet

Sambut Nataru, Telkomsel Siagakan Lebih Dari 5.000 BTS 5G & Teknologi AI

Jumat, 28 November 2025 – 20:41 WIB
Sambut Nataru, Telkomsel Siagakan Lebih Dari 5.000 BTS 5G & Teknologi AI
Telkomsel mempekuat kesiapannya dengan mengerahkan lebih dari 5.000 BTS 5G pada akhir 2025, dan diperkuat dengan teknologi AI Autonomous Network. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel memperkuat kesiapan infrastruktur jaringan dalam menyambut lonjakan trafik pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (NARU).

Operator telekomunikasi asal Indonesia itu mempekuat kesiapannya dengan mengerahkan lebih dari 5.000 BTS 5G pada akhir 2025, dan diperkuat dengan teknologi AI Autonomous Network.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna mengatakan pihaknya memperdiksi lonjakan trafik data selama periode Nataru, terutama untuk layanan video streaming, social media, dan online gaming.

Dalam mengantisipasi kenaikan data payload tersebut, Telkomsel telah melakukan antisipasi dengan mengoptimalkan jaringan 4G dan 5G di 437 titik keramaian.

"Jaringan internet ini akan tersedia di pusat perbelanjaan, jalur mudik, bandara, pelabuhan, area residensial, dan rumah ibadah, serta 15 Posko Siaga Network," ungkap Indra pada saat Media Update Telkomsel di Jakarta Selatan, Jumat (28/11).

Agar pelanggan tetap nyaman menikmati konektivitas di rumah, Telkomsel berupaya menjaga kualitas layanan internet rumah, di antaranya melalui modernisasi perangkat dan perbaikan proaktif.

"Kami ingin setiap pelanggan merasakan bahwa jaringan Telkomsel selalu siap dan dapat diandalkan. Dengan penguatan jaringan dan teknologi terdepan, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas konektivitas agar setiap momen kebersamaan dapat dinikmati dengan lancar,” tuturnya.

Telkomsel menyiapkan berbagai produknya, layanan migrasi kartu SIM/eSIM, bantuan layanan MyTelkomsel, sampai dengan penukaran Telkomsel POIN, melalui 17 Posko Utama dan 13 Posko Reguler di berbagai lokasi strategis, serta 1 Posko Digital di TikTok.

Telkomsel mempekuat kesiapannya dengan mengerahkan lebih dari 5.000 BTS 5G pada akhir 2025, dan diperkuat dengan teknologi AI Autonomous Network.

Telkomsel  BTS 5G  Teknologi AI  Internet  Orbit  Posko Mudik 
