Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Sambut Positif Resolusi PBB, Legislator PKS Singgung Penghentian Penjajahan Israel

Kamis, 04 Desember 2025 – 15:00 WIB
Sambut Positif Resolusi PBB, Legislator PKS Singgung Penghentian Penjajahan Israel - JPNN.COM
Ilustrasi - Dampak kehancuran di Kota Gaza akibat serangan Zionis Israel. (ANTARA/Anadolu/py)

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut positif hasil Sidang Majelis Umum PBB pada hari Selasa (03/12) kemarin karena mengadopsi resolusi tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina.

"Resolusi Majelis Umum PBB ini tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki legitimasi moral yang kuat," kata Sukamta melalui keterangan persnya, Kamis (4/12).

Legislator fraksi PKS itu menyebutkan resolusi menuntut Israel menghentikan aktivitas pemukiman dan mematuhi hukum internasional.

Baca Juga:

"Jika Israel menolak melaksanakan resolusi ini, sebagaimana sering mereka lakukan, Israel akan semakin negatif citranya," lanjut Sukamta.

Dia mengatakan Israel setelah Sidang Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi harus menghentikan aksi memblokir akses bantuan kemanusiaan.

"Sudah semestinya dunia internasional semakin bersatu untuk mengucilkan perilaku negara yang tak bermoral seperti ini," kata Sukamta.

Baca Juga:

Alumnus University of Salford, Inggris Raya itu berharap Amerika Serikat (AS) dan negara-negara penjamin gencatan senjata bisa memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap Israel.

Terutama, untuk menghentikan pelanggaran yang terus dilakukan setelah Sidang Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai resolusi PBB terbaru bisa menjadi alat menekan Israel menyetop serangan ke Palestina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penjajahan Israel  Israel  Palestina  PKS  Sukamta  PBB 
BERITA PENJAJAHAN ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp