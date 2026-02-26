Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Sambut RAFI 2026, Telkomsel Siapkan 43 Posko Siaga Hingga Rilis Paket Spesial Simpati

Kamis, 26 Februari 2026 – 11:08 WIB
Menyambut Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, Telkomsel menegaskan komitmennya menghadirkan layanan yang ekstra bagi pelanggan mereka melalui program Telkomsel Siaga. Foto: Foto Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Menyambut Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, Telkomsel menegaskan komitmennya menghadirkan layanan yang ekstra bagi pelanggan mereka melalui program Telkomsel Siaga.

Inisiatuf itu disiapkan agar pelanggan dapat menjalani Ramadan lebih nyaman melalui dukungan layanan pelanggan, jaringan optimal hingga perjalanan mudik.

Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo mengungkapkan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah agar pelanggan bisa tetap terhubung bersama keluarga selama ramadan dan Idulfitri.

“Di Ramadan tahun ini, fokus kami adalah hadir melayani sepenuh hati di setiap langkah pelanggan. Kami sudah siapkan layanan pelanggan yang siaga kapan pun pelanggan butuh, hadirkan ragam penawaran yang istimewa, sampai tingkatkan keandalan jaringan agar setiap pelanggan dapat beribadah dengan khusyuk, bersilaturahmi dengan lancar, dan menikmati momen Ramadan yang lebih bermakna,” ungkap Stanislaus saat ditemui di Gedung Telkomsel, Rabu (25/2).

Dia menambahkan pihaknya mengeoprasikan 43 Posko Telkomsel Siaga (15 Posko Flagship dan 28 Posko Reguler) selama 19 Feb-31 Maret 2026. Itu untuk memastikan kemudahan akses bantuan dan layanan.

Pelanggan dapat melakukan aktivasi dan isi ulang berbagai produk Telkomsel, mengakses layanan migrasi kartu SIM/eSIM, memperoleh bantuan layanan MyTelkomsel, sampai menukarkan Telkomsel POIN.

Operasional Posko Telkomsel Siaga melengkapi ragam titik layanan pelanggan tersedia melalui aplikasi MyTelkomsel.

Telkomsel juga menyiapkan pilihan paket spesial bagi pelanggan SIMPATI (Seru Sahur, Seru Ngabuburit, Seru Mudik, Seru Nonton, Surprise Deal), bagi pelanggan Halo (Halo Meaningful Deals, RoaMAX Umroh), dan bagi pelanggan by.U (Paket SOTR – Sahur On The Road, Paket Gas Pushrank, Ucoin Ramadan).

