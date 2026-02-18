Sambut Ramadan, Attack Jaz1 Hadirkan Aksi Bersihkan Masjid & Perlengkapan Ibadah

jpnn.com, BEKASI - Salah satu merek detergen dari PT Kao Indonesia, Attack Jaz 1 menghadirkan kampanye bertajuk “Attack Jaz1 Serbaguna Bersihkan Semua Sampai ke Hati”.

Kampanye dilakukan untuk mendukung masyarakat menerapkan kebersihan yang menyeluruh.

Tidak hanya kebersihan pakaian dan alat ibadah, tetapi kebersihan hati yang diwujudkan melalui Gerakan Bersihkan Masjid dan Perlengkapan Ibadah.

Lokasi pertama Gerakan Bersihkan Masjid dan Perlengkapan Ibadah dilaksanakan di Masjid Jami Baitul Mu’min, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 15 Februari 2026.

Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi bersama Cecep Abdullah, sosok yang dikenal aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan masjid dan perlengkapan ibadah.

Cecep Abdullah selaku Content Creator dan Penggerak Kebersihan Masjid mengatakan pihaknya mengapresiasi gerakan yang diinisiasi oleh Attack Jaz1 Serbaguna untuk Gerakan Bersihkan Masjid dan Perlengkapan Ibadah ini.

"Kebersihan masjid bukan hanya tanggung jawab pengurus, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai umat," ungkap Cecep.

Melalui kegiatan bersihkan masjid bersama masyarakat, tidak hanya menjaga kenyamanan tempat ibadah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.