JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sambut Ramadan, BAZNAS Distribusikan Bantuan untuk Warga Prasejahtera

Rabu, 11 Februari 2026 – 07:09 WIB
BAZNAS menyalurkan Paket Ramadan Bahagia bagi keluarga prasejahtera di Jakarta.. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan Paket Ramadan Bahagia kepada keluarga prasejahtera di wilayah Jakarta menjelang bulan suci Ramadan.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan hidup, khususnya menjelang Ramadan.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan mengatakan lonjakan harga kebutuhan pokok kerap menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera, terutama di wilayah perkotaan.

“Lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan kerap menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera, terutama yang tinggal di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, Paket Ramadan Bahagia berisi berbagai kebutuhan pokok yang dapat langsung dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari selama Ramadan.

Selain itu, Saidah menegaskan BAZNAS akan terus memperluas jangkauan bantuan sosial sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan mustahik dan pengentasan kemiskinan.

“Melalui bantuan ini, kami berharap beban kebutuhan pokok keluarga mustahik dapat berkurang, sehingga mereka bisa lebih tenang dan khusyuk dalam menjalankan ibadah Ramadan,” katanya. (jlo/jpnn)

Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

