Sambut Ramadan dan Idulfitri, bank bjb Hadirkan Penukaran Uang SERAMBI 2026

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb berkomitmen mendukung kelancaran aktivitas ekonomi menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Melalui partisipasi aktif dalam Kick Off SERAMBI 2026, bank bjb memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat terpenuhi.

Kick Off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026 menjadi momentum penting dalam mempersiapkan layanan perbankan selama periode peningkatan transaksi.

Kegiatan ini merupakan sinergi antara Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan perbankan nasional.

Acara Kick Off SERAMBI 2026 digelar pada Jumat, 13 Februari 2026, di Lobby Gedung C Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menandai dimulainya layanan penukaran dan distribusi uang layak edar kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, bank bjb diwakili Direktur Pengganti Direktur Utama, Ayi Subarna.

Melalui program SERAMBI 2026, bank bjb menyiapkan uang tunai sebesar Rp8 triliun untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kantor cabang se-Indonesia. Langkah ini diambil karena permintaan uang tunai biasanya meningkat signifikan menjelang Lebaran.

Peningkatan kebutuhan tersebut seiring aktivitas belanja, pembayaran tunjangan hari raya, serta tradisi berbagi kepada keluarga dan kerabat. Karena itu, kesiapan layanan perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran transaksi masyarakat.