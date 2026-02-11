Close Banner Apps JPNN.com
Sambut Ramadan dan Imlek, BWH Hotels Tawarkan Paket Menarik, Mulai Rp 175 Ribu

Rabu, 11 Februari 2026 – 13:20 WIB
BWH Hotels Indonesia menghadirkan kampanye eksklusif di seluruh jaringan Hotelnya di Indonesia. Foto: dok: BWH Hotels

jpnn.com, JAKARTA - BWH Hotels Indonesia menghadirkan kampanye eksklusif di seluruh jaringan Hotelnya di Indonesia.

Langkah itu dilakukan untuk memberikan pengalaman menginap dan kuliner yang tak terlupakan bagi para tamu.

Kampanye bertema "Celebrating Togetherness", BWH Hotels Indonesia mengajak masyarakat untuk menikmati perpaduan budaya melalui dekorasi yang menawan, paket menginap khusus keluarga, serta sajian kuliner yang menggabungkan cita rasa autentik khas Oriental Tradisional Nusantara, serta Timur Tengah.

Selain itu, kampanye tersebut dihadirkan untuk merayakan Tahun Baru Imlek dan Ramadan.

Silaturami terbentang dalam perayaan di bulan yang sama. Menandakan harmoni perbedaan akan terjalin dengan baik dan begitu indah untuk dirayakan.

Cik Ahmad Bays, Asst. Director of Sales & Marketing Communication BWH Hotels Indonesia mengungkapkan 2026 adalah tahun yang unik karena banyak masyarakat merayakan semangat pembaruan Imlek sekaligus kedamaian Ramadan dalam waktu yang berdekatan.

"Fokus kami adalah menciptakan rumah kedua bagi para tamu, di mana keberagaman budaya dirayakan dengan pelayanan standar internasional dan keramahan khas Indonesia," kaga Cik Ahmad.
 
Adapun penawaran istimewa untuk para tamu seperti Fortune & Feast (Perayaan Imlek), Iftar Under the Stars (Ramadan), Blissful Staycation.

Sementara itu, paket menginap spesial yang mencakup sarapan atau sahur, serta akses ke fasilitas hotel dengan harga kompetitif selama periode Imlek & Ramadan.

Khusus Anggota Best Western Rewards (BWR): Mendapatkan diskon 15% untuk pemesanan paket kamar, sarapan dan makan makan selama periode Ramadan.

