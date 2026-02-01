Sambut Ramadan Dengan BliBli Double Day 2.2, Banjir Promo

jpnn.com, JAKARTA - Blibli menghadirkan Double Day 2.2 untuk menyiapkan kebutuhan menjalani bulan suci Ramadan sejak awal.

Beragam penawaran mulai dari voucher diskon hingga 22%, paket bundling Buy 1 Get 1, dan penawaran spesial dari brand-brand pilihan memudahkan pelanggan belanja lebih hemat, lengkap dan terencana.

"Lewat Double Day 2.2, Blibli hadirkan promo dari beragam produk, bikin persiapan Ramadan jadi lebih terencana dan praktis. Nikmati kemudahan berbelanja yang #NoBlablaDiBlibli dengan pesanan dijamin tiba tepat waktu, retur tanpa alasan dengan produk yang pasti ORI, serta perlindungan lengkap hingga 24 bulan untuk gadget dan elektronik,” ujar Putu Ngurah Indra Perdana, Campaign Senior Manager Blibli.

Agar persiapan makin effortless, berikut Ramadan checklist yang bisa jadi panduan dan semuanya bisa diamankan di Blibli Double Day 2.2:

Stok Sahur & Buka Puasa Sudah Aman

Sahur dan buka puasa sering jadi momen paling rawan jika persiapan belum matang. Mulai dari kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, dan mie instan, hingga daging segar, sirup, dan cemilan wafer semuanya bisa diamankan lebih awal.

Di Double Day 2.2, pelanggan dapat memanfaatkan Bundling Package Buy 1 Get 1 untuk kategori sembako, frozen food, sirup, dan kurma, serta voucher diskon hingga 22%, bikin stok dapur siap tanpa harus belanja mendadak.

Dapur Siap, Masak Jadi Lebih Tenang