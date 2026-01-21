Close Banner Apps JPNN.com
Sambut Ramadan, Dewi Perssik Siapkan Ini untuk Putranya Pulang dari Akmil

Selasa, 17 Februari 2026 – 01:00 WIB
Pedangdut Dewi Perssik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik mengungkapkan persiapannya menjelang bulan Ramadan tahun ini.

Dia menyambut Ramadan dengan antusias, terlebih putranya, Felice Gabriel bakal pulang dari Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.

Pedangdut 40 tahun itu bahkan bakal menyiapkan makanan enak untuk sang putra.

Baca Juga:

"Anakku besok pulang. Jadi, dia weekend cuma tiga hari kayaknya, pesiar ya namanya? Tiga hari, tetapi habis itu lima hari, habis itu kembali lagi. Jadi, aku sudah nyiapin mau makan apa yang enak, karena aku memang pengin bersama anakku. Ini hari pertama aku bersama tarunaku," ujar Dewi Perssik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2).

Pedangdut asal Jember, Jawa Timur, itu sempat menanyakan sang putra ingin dimasakkan makanan apa untuk hari pertama puasa.

Gabriel ternyata ingin dimasakkan opor ayam spesial oleh sang ibunda.

Baca Juga:

"Dia maunya pasti opor sama sambal mama. Padahal masih belum Lebaran, tetapi sudah penginnya makan opor katanya. Ya sudah nanti mama bikinin," ucap Dewi Perssik.

Kini, Depe -sapaannya-, merasa cintanya sekarang hanya bisa dihabiskan untuk sang buah hati.

