JPNN.com - Entertainment - Film

Sambut Ramadan, Film Pelangi di Mars Hadirkan Balon Raksasa Setinggi 10 Meter

Kamis, 19 Februari 2026 – 21:33 WIB
Sambut Ramadan, Film Pelangi di Mars Hadirkan Balon Raksasa Setinggi 10 Meter
Peluncuran Instalansi Balon Pelangi di Mars, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki hari pertama bulan Ramadan, film Pelangi di Mars menyapa publik dengan cara yang unik.

Pasalnya, sebuah balon Pelangi di Mars setinggi 10 meter kini hadir di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.

Instalasi balon tersebut berdiri di ruang terbuka kawasan perkantoran dan siap menarik perhatian siapa pun yang melewatinya.

Adapun Balon Pelangi di Mars tersebur diperkenalkan secara resmi melalui acara peluncuran di SCBD.

Acara tersebut turut dihadiri oleh produser Dendi Reynando, sutradara Upie Guava, pemeran utama Messi Gusti, pengisi suara, yakni Bimoky dan Kristo Immanuel, serta Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar.

Dendi Reynando mengatakan alasan pihaknya menghadirkan Balon Pelangi di Mars.

"Kami ingin Pelangi di Mars terasa dekat dengan masyarakat sejak awal. Karena itu kami memilih hadir langsung di ruang publik, supaya orang bisa melihat dan merasakan semangat film ini sebelum tayang di bioskop," ujar Dendi Reynando di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Artha Graha Peduli bersama SCBD, SCBD Park, dan Creative Event Entertainment (CEE) turut memberikan dukungan terhadap film Pelangi di Mars.

TAGS   Film Pelangi di Mars  balon raksasa  film  Lebaran 

