Sambut Ramadan, Kapolda Riau Salurkan 2.250 Paket Sembako untuk Mahasiswa

jpnn.com - JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadan 1446 H, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal menggelar Bakti Sosial Polri Presisi dengan membagikan ribuan paket sembako kepada mahasiswa di Riau.

Penyerahan sembako berlangsung di Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, Kompleks Purna MTQ, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pada Kamis (27/2/2025) pagi.

Sebanyak 2.250 paket sembako disiapkan untuk mahasiswa di berbagai daerah, dengan 1.000 paket di antaranya secara simbolis dilepas langsung oleh Irjen Iqbal.

Baca Juga: Irjen Iqbal Desak Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Truk di Sungai Segati

Program ini merupakan bagian dari aksi serentak yang dilaksanakan di 36 Polda seluruh Indonesia, dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada mahasiswa yang memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa,” ujar Iqbal.

Bantuan ini akan didistribusikan melalui Direktorat Intelijen Polda Riau secara by name dan by address kepada mahasiswa yang telah terdata.

Irjen Iqbal menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menyambut Ramadan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tugas kepolisian tidak ringan. Oleh karena itu, strategi soft power harus dijalankan dengan baik dan penuh kebersamaan. Ketika keamanan terjaga, seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.