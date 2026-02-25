Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Sambut Ramadan, LPCK Salurkan Bantuan Perlengkapan Ibadah di Masjid

Rabu, 25 Februari 2026 – 19:28 WIB
Sambut Ramadan 1447 H, LPCK menyalurkan bantuan perlengkapan ibadah di masjid-masjid wilayah Cikarang. Foto dokumentasi LPCK

jpnn.com - Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, LippoLand melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar.

Pengembang kawasan perkotaan berstandar internasional Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC) ini menggelar kegiatan ibadah bersama serta menyalurkan perlengkapan ibadah keempat masjid di wilayah Cikarang.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada penguatan nilai kebersamaan, solidaritas sosial, serta dukungan terhadap aktivitas keagamaan masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan.

"Adapun bantuan disalurkan kepada Masjid Al Muqorrobin, Masjid Baiturrohim, Masjid Nurul Hayat, dan Masjid Al Mubarokah," kata Deputy COO Lippo Cikarang Cosmopolis, Lukas Budi Setiawan, Rabu (25/2).

Keempat masjid tersebut menjadi pusat aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan warga, terutama selama bulan Ramadan yang identik dengan rangkaian ibadah seperti salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, hingga buka puasa bersama.

LippoLand menyalurkan berbagai perlengkapan ibadah untuk menunjang kenyamanan jamaah, meliputi Mukena, Sajadah, Sarung, Al-Qur'an dan Paket kurma untuk berbuka puasa.

Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan jemaah dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah, sekaligus memperkuat peran masjid sebagai ruang kebersamaan masyarakat.

"Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian, solidaritas, serta kolaborasi sosial yang berkelanjutan," ujar Lukas.

