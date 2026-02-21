Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Sambut Ramadan & MTQ Nasional, Wali Kota Semarang Distribusikan 20 Ribu Al-Qur'an

Sabtu, 21 Februari 2026 – 11:10 WIB
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengawali rangkaian safari Ramadan dengan menghadiri buka puasa bersama warga di Masjid Al Mutohar. Foto: dok Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengawali rangkaian safari Ramadan dengan menghadiri buka puasa bersama warga di Masjid Al Mutohar, Jalan Tirtoyoso, Kecamatan Semarang Timur, Jumat (20/2). Agustina pada kesempatan tersebut, secara simbolis memulai distribusikan 20.000 Al-Qur'an terjemahan untuk masyarakat Kota Semarang.

Kegiatan ini merupakan hasil sinergi filantropi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan Yayasan Upasraya Al-Fatihah.

Agustina mengatakan dari total 20.000 mushaf yang disiapkan oleh para donatur (muwakif), sebanyak 1.000 mushaf dialokasikan khusus untuk warga di wilayah Semarang Timur sebagai tahap awal pendistribusian.

Pihaknya pun menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Upasraya Al-Fatihah atas pemberian 20.000 Al-Qur'an untuk warga Kota Semarang.

"Ini adalah bentuk kepedulian sosial yang luar biasa. Saya berharap melalui pembagian ini, makin tumbuh semangat untuk membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Agustina Wilujeng.

Distribusi mushaf yang dilengkapi terjemahan ini ditujukan untuk berbagai elemen masyarakat, mulai dari pondok pesantren, masjid, mushola, madrasah, hingga sekolah-sekolah.

Menurut Agustina, langkah ini dipandang sebagai upaya nyata dalam memperkuat karakter masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.

Agustina menekankan bahwa gerakan pembagian Al-Qur'an ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Semarang dalam menyambut gelaran akbar MTQ Nasional yang akan berlangsung di kota Semarang pada September 2026 mendatang.

