Sambut Ramadan Pertama Sebagai Suami & Ayah, Billy Syahputra Ungkap Soal Ini

Selasa, 10 Februari 2026 – 00:07 WIB
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, TANGERANG - Selebritas Billy Syahputra bakal menyambut Ramadan tahun ini dengan status baru sebagai ayah.

Dia mengungkapkan persiapannya menjelang bulan puasa kali ini bersama sang istri, yaitu Vika Kolesnaya.

Selain mempersiapkan diri secara pribadi, pria 35 tahun itu juga bakal membimbing sang istri untuk menjalankan ibadah puasa.

Menurutnya, Vika sempat mencoba berpuasa pada Ramadan tahun lalu.

"Persiapannya ya mempersiapkan diri juga untuk lebih taat lagi sama Allah SWT. Terus, juga ngajarin Vika," ujar Billy Syahputra di kawasan PIK 2, Minggu (8/2).

"Waktu bulan puasa tahun lalu juga gue puasa dia menghargai, dia puasa juga kok," sambungnya.

Vika mengaku kali ini kemungkinan dirinya tidak bisa untuk menjalani ibadah puasa secara full.

Sebab, dia masih harus mengasihi atau menyusui buah hatinya yang masih bayi.

Selebritas Billy Syahputra bakal menyambut Ramadan tahun ini dengan status baru sebagai ayah.

