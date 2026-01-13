Sambut Ramadan, Toko Daging Nusantara & Gojek Hadirkan Daging Rendang Harga Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - Toko Daging Nusantara (TDN) menjalin kolaborasi dengan Gojek (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk daging berkualitas dengan harga terjangkau dan stabil, sekaligus mengantisipasi lonjakan harga bahan baku menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Kolaborasi ini juga menjadi wujud berbagi berkah antara TDN dan Gojek melalui Program Arisan Daging Rendang, yang menghadirkan program spesial bagi masyarakat serta mitra driver.

Melalui program dengan skema pre-order ini, mitra driver dapat membeli daging dengan skema cicilan harian, dengan harga yang dijaga tetap stabil di Rp 110.000 per kilogram.

Mitra driver dengan pembelian terbanyak juga akan mendapatkan hadiah spesial. Program Arisan Daging Rendang ini juga terbuka untuk para pelanggan ritel dan masyarakat luas.

Direktur Utama PT Suri Retail Nusantara (Toko Daging Nusantara) Shafie Shamsuddin, mengatakan menjelang Ramadan dan Idulfitri, kepastian harga bahan baku termasuk daging rendang menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat.

Program Arisan Daging Rendang memberikan kenyamanan saat berbelanja bagi masyarakat untuk mendapatkan daging berkualitas dengan harga yang stabil dan terjangkau.

"Kami menyambut baik kerja sama dengan Gojek dengan menghadirkan solusi terhadap akses daging berkualitas dengan harga stabil bagi masyarakat, termasuk mitra driver Gojek,” kata Shafie dalam keterangannya, Selasa (13/2).

Arisan Daging Rendang adalah Program Pre-Order yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan daging saat Ramadan, karena dapat dilakukan pembelian hanya dengan minimal 1 Kg.