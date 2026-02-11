Sambut Ramadan, Tri Hadirkan Paket Data Isi Ulang Happy, Lebih Hemat

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri menyambut ramadan dengan menawarkan paket data Isi Ulang Happy yang dilengkapi dengan sejumlah benefit pada Selasa (10/11).

Adapun paket Isi Ulang Happy itu memiliki kouta 65GB/28 hari dengan banderol Rp 100.000.

Paket itu memiliki sejumlah keuntungan seperti 10.000 menit bebas telepon dan SMS ke sesama nomor Tri dan IM3, tambahan berlangganan vidio platinum, dan tambahan perlindungan dari ancaman digital dengan Tri AI: Anti Spam/Scam.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengatakan sebagai brand yang dekat dengan generasi muda, Tri memahami bahwa teknologi bisa menjadi sarana untuk bertumbuh, sekaligus sumber distraksi jika tidak digunakan secara bijak.

"Oleh karena itu, kami ingin hadir sebagai #PilihanBijak bagi anak muda, melalui inovasi, ekstra benefit, konektivitas yang lebih hemat, dan sinyal cepat—agar mereka bisa menjalani Ramadan dengan lebih bermakna,” ungkap Bilal saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dia memasuki Ramadan, intensitas aktivitas digital tersebut cenderung meningkat.

Banyak generasi muda memanfaatkan ruang digital untuk mencari inspirasi religi, rekomendasi buka puasa bersama, hingga mengisi waktu luang melalui hiburan dan interaksi di media sosial.

Selain itu, melalui aplikasi bima+, pelanggan dapat menikmati beragam aktivitas dan hiburan digital spesial pada saat Ramadan.