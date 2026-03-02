Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

Sambut Ramadan, Walking Drums Ancol Hadirkan Pengalaman Berbuka Puasa Berbeda

Selasa, 03 Maret 2026 – 00:56 WIB
Sambut Ramadan, Walking Drums Ancol Hadirkan Pengalaman Berbuka Puasa Berbeda - JPNN.COM
Walking Drums Ancol menghadirkan suasana berbeda menyambut Ramadan 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Walking Drums Ancol menghadirkan suasana berbeda menyambut Ramadan 2026.

Sebab, restoran yang berlokasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol itu menawarkan pengalaman berbuka puasa di pinggir pantai dengan keindahan sunset serta dekorasi Ramadan yang elegan, hangat dan berkesan.

Perwakilan Manajemen Walking Drums Ancol, Gilang Permana mengatakan pihaknya ingin menawarkan yang berbeda saat berbuka puasa.

Baca Juga:

Dia menjelaskan restoran tersebut cocok untuk keluarga atau komunitas yang ingin melakukan acara karena memiliki kapasitas yang cukup luas.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang nyaman dan suasana yang berbeda. Dengan kapasitas hingga 400 orang, tempat ini sangat ideal untuk acara buka puasa bersama dalam skala besar," ujar Gilang dalam siaran persnya, Senin (2/3).

Walking Drums Ancol menghadirkan pilihan menu laut segar yang menggugah selera untuk melengkapi hidangan berbuka.

Baca Juga:

Tersedia berbagai pilihan paket, mulai dari menu a la carte hingga sajian buffet, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi acara.

Setiap paket dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus kualitas rasa terbaik, memastikan pengalaman bersantap yang memuaskan bagi seluruh tamu.

Walking Drums Ancol menghadirkan suasana berbeda menyambut Ramadan 2026. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Walking Drums Ancol  berbuka puasa  Ramadan  restoran  Taman Impian Jaya Ancol 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp