Sambut Ramadan, Walking Drums Ancol Hadirkan Pengalaman Berbuka Puasa Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Walking Drums Ancol menghadirkan suasana berbeda menyambut Ramadan 2026.

Sebab, restoran yang berlokasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol itu menawarkan pengalaman berbuka puasa di pinggir pantai dengan keindahan sunset serta dekorasi Ramadan yang elegan, hangat dan berkesan.

Perwakilan Manajemen Walking Drums Ancol, Gilang Permana mengatakan pihaknya ingin menawarkan yang berbeda saat berbuka puasa.

Dia menjelaskan restoran tersebut cocok untuk keluarga atau komunitas yang ingin melakukan acara karena memiliki kapasitas yang cukup luas.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang nyaman dan suasana yang berbeda. Dengan kapasitas hingga 400 orang, tempat ini sangat ideal untuk acara buka puasa bersama dalam skala besar," ujar Gilang dalam siaran persnya, Senin (2/3).

Walking Drums Ancol menghadirkan pilihan menu laut segar yang menggugah selera untuk melengkapi hidangan berbuka.

Baca Juga: Ribuan Paket Hidangan Berbuka Puasa Dibagikan untuk Warga di Sekitar Masjid Al Aqsa

Tersedia berbagai pilihan paket, mulai dari menu a la carte hingga sajian buffet, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi acara.

Setiap paket dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus kualitas rasa terbaik, memastikan pengalaman bersantap yang memuaskan bagi seluruh tamu.