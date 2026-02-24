Sambut Ramadan, Wingstop Hadirkan 2 Menu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Wingstop Indonesia yang merupakan lini F&B dari MahaDasha Group, menghadirkan dua menu spesial pada Ramadan tahun ini.

Terus berinovasi dalam memberikan pengalaman kuliner yang berbeda, Wingstop memperkenalkan varian rasa baru Iftar Spice dan menu Cheezy Kong yang sempurna

disantap untuk berbuka atau pun sahur.

Menghadirkan perpaduan manis, gurih, dan pedas dalam satu cita rasa, Iftar Spice dirancang untuk memberikan sensasi rasa yang kaya dan seimbang.

Varian tersebut dapat dinikmati di seluruh pilihan menu favorit Wingstop, mulai dari Wingstop Chicken, Crunchy Wings, Boneless, Classic Wings hingga Chicken Tender.

Tidak hanya menawarkan sensasi rasa baru, Wingstop juga meluncurkan Cheezy Kong, menu pendamping berbahan dasar singkong yang dikemas dengan konsep modern dan kekinian.

Cheezy Kong menawarkan olahan singkong bertekstur lembut dengan isian keju lumer, dilengkapi pilihan bubuk tabur BBQ Spice atau Hot Spice.

Menu tersebut menjadi pilihan sempurna untuk dinikmati bersama keluarga dan teman saat berbuka puasa sambil menyantap ayam goreng penuh rasa.

“Ramadan adalah momen istimewa yang selalu identik dengan kebersamaan. Melalui Iftar Spice dan Cheezy Kong, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar menu baru, tetapi juga pengalaman ‘Berbagi Rasa Dalam Setiap Kebersamaan’," ungkap Gustain Syakie selaku Direktur Wingstop Indonesia dalam keterangan resmi.