Sambut Tahun Ajaran Baru, Indodana PayLater Hadirkan Kemudahan untuk Kebutuhan Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut tahun ajaran baru, Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) menghadirkan program spesial Back to School sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia.

Program ini dirancang untuk membantu pelajar dan mahasiswa memperoleh berbagai kebutuhan penunjang pembelajaran dengan lebih mudah melalui akses pembiayaan yang nyaman, aman dan bertanggung jawab.

Sebagai layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodana PayLater terus berkomitmen menghadirkan solusi layanan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pada momentum kembali ke sekolah yang identik dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan dan perlengkapan belajar.

Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto mengatakan momen tahun ajaran baru merupakan periode penting bagi keluarga Indonesia dalam mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak.

Oleh karena itu, kata dia akses terhadap solusi layanan finansial yang fleksibel, nyaman, aman, dan bertanggung jawab menjadi semakin relevan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya.

"Kami memahami bahwa kebutuhan pendidikan seringkali datang secara bersamaan, mulai dari perlengkapan sekolah, perangkat penunjang belajar, hingga kebutuhan lainnya," kata Iwan Dewanto.

"Melalui kolaborasi dengan berbagai merchant, Indodana PayLater berkomitmen menghadirkan kemudahan akses dan fleksibilitas pembiayaan yang nyaman dan aman, sehingga orang tua dapat mempersiapkan kebutuhan pendidikan anaknya dengan lebih terencana. Kami berharap dukungan ini dapat membantu para pelajar dan mahasiswa memulai tahun ajaran baru dengan lebih percaya diri dan fokus meraih prestasi terbaik,” ujar Iwan.

Pengguna baru maupun pengguna setia Indodana PayLater dapat menikmati keuntungan berupa cicilan 0% dan potongan hingga Rp500 ribu untuk transaksi kebutuhan sekolah atau kuliah mulai dari gadget, edukasi, hingga fashion dan lifestyle selama periode 15 Juni–31 Juli 2026. (rhs/jpnn)