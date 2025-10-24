Sambut Tahun Baru dengan Malam Penuh Kilau di The Laguna Nusa Dua Bali

jpnn.com, JAKARTA - The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali, mempersiapkan perayaan akhir tahun hadir dengan harmoni yang memikat, berpadu indah dengan tradisi dan kehangatan budaya Pulau Dewata.

Dikelilingi hembusan lembut angin laut dan deru pohon kelapa, resor ini menghadirkan rangkaian perayaan yang memadukan kemewahan modern dengan sentuhan autentik Bali.

Perayaan dimulai dengan koleksi kue khas akhir tahun yang menghadirkan cita rasa klasik dengan sentuhan tropis, mulai dari Santa's Delight Christmas Cake, Coconut & Pandan Opera Cake, hingga Yuletide Spiced Log, setiap kreasi menghadirkan kehangatan dan pesona rasa yang merefleksikan semangat pulau ini.

Melengkapi pilihan tersebut, The Laguna Festive Hamper berisi ginger cookies, fruitcake, panettone, stollen, chocolate fudge, dan madu Bali, merupakan hadiah penuh makna untuk berbagi kebahagiaan musim ini dengan orang terkasih.

Pada Malam Natal dan di Hari Natal, A Timeless Christmas Celebration di Arwana Restaurant menyajikan set menu makan malam dengan cita rasa lokal yang disajikan secara elegan.

Sementara di Banyubiru Restaurant, para tamu dapat menikmati buffet mewah yang menampilkan hidangan internasional serta favorit khas Indonesia.

Kemeriahan berlanjut di Hari Natal dengan Arwana Christmas Brunch, menghadirkan suasana tepi pantai yang menawan dan hidangan kreatif penuh warna yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Menjelang pergantian tahun, The Laguna Bali menghadirkan dua perayaan istimewa untuk menyambut 2026 dengan penuh kemegahan, yakni Gatsby in Bali Gala di Balai Raya Ballroom menawarkan malam yang glamor dengan jamuan elegan, hiburan langsung, dan hitung mundur yang meriah, dan Arwana Beachfront Celebration menghadirkan pesta tepi pantai yang memukau, lengkap dengan pertunjukan kembang api yang menerangi langit malam Nusa Dua.