Sambut Tahun Kuda Api, The Westin Surabaya Sajikan Pertunjukkan Budaya Tiongkok

jpnn.com - Menyambut Tahun Baru Imlek 2026 atau Tahun Kuda Api, The Westin Surabaya kembali menggelar kegiatan tahunan ikonik, "The 19th Beauty of China". Acara yang telah memasuki tahun ke-19 ini dijadwalkan berlangsung pada 16 Februari 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom & Convention Center.

Sebagai salah satu perayaan Imlek paling bergengsi di Indonesia, The Beauty of China XIX menjanjikan pengalaman perayaan yang tidak terlupakan.

"Kami menggabungkan kemewahan fine dining dengan pertunjukan seni visual yang megah," kata Management The Westin Surabaya dalam siaran persnya dikutip Selasa (6/1/2026)

Tahun ini, The Westin Surabaya akan mengubah ballroom terbesar di Surabaya menjadi panggung imersif berskala besar. Penonton akan dibawa dalam perjalanan budaya Tiongkok yang dramatis melalui lima babak utama.

Babak pertama soal Kebangkitan Alam, yang menggambarkan jiwa alam Tiongkok yang sakral. Kedua, Kebijaksanaan Pendekar yaitu aksi panggung yang menonjolkan kekuatan ksatria kuno.

Ketiga, Tradisi & Modernitas yang berisi perpaduan harmonis antara warisan masa lalu dan masa depan. Keempat, Persatuan Lintas Generasi tentang perayaan hubungan keluarga dan warisan leluhur.

Terakhir, Gelora Merah Membara yang menjadi simbol sukacita, kemakmuran, dan awal baru di Tahun Kuda Api.

"The Beauty of China bukan sekadar jamuan makan malam, melainkan penceritaan visual yang menggabungkan orkestra live dan tarian tradisional kelas dunia," ujarnya.