Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Sambut Tren Hunian 2026, Modena Hadirkan Pameran Nexthome di Senayan City

Selasa, 23 Desember 2025 – 13:55 WIB
Sambut Tren Hunian 2026, Modena Hadirkan Pameran Nexthome di Senayan City - JPNN.COM
Sambut tren hunian 2026, Modena menghadirkan pameran nexthome di Senayan City pada 15–18 Januari 2026. Foto dok. Modena

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut pergantian tahun, tren hunian masa depan kini bergeser ke arah ekosistem yang lebih personal, efisien, dan terkoneksi. Menjawab kebutuhan tersebut, Modena resmi mengumumkan akan menggelar instalasi rumah idaman masa depan bertajuk Nexthome by Modena.

Bekerja sama dengan Yamada Best, Modena bakal menggelar pameran di Main Atrium, Senayan City, pada 15–18 Januari 2026. Acara ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata mengenai konsep smarter everyday living bagi masyarakat urban.

"Nexthome by Modena akan menjadi sebuah instalasi besar yang menampilkan rangkaian inovasi dan solusi smart living dari Modena, untuk membantu pengunjung membayangkan dan membangun rumah impian mereka," kata Chief Operating Officer Modena, Sung Yong Hong, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Selama empat hari, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik mulai dari instalasi rumah idaman yang terintegrasi dengan ekosistem produk dan teknologi Modena, instalasi seni interaktif, hingga beragam promo spesial untuk pembelian maupun subscription produk Modena.

Sung Yong Hong mengatakan, tren rumah tahun 2026 diprediksi tidak lagi hanya soal estetika, melainkan tentang bagaimana seluruh elemen rumah saling terhubung secara seamless. 

"Melalui Nexthome, pengunjung dapat merasakan langsung bagaimana inovasi kami menghadirkan rumah yang lebih pintar, terhubung, dan dirancang untuk mendukung kemudahan hidup sehari-hari," ujarnya.

Baca Juga:

Berbagai laporan industri menunjukkan bahwa modern living kini bergerak menuju rumah yang lebih terkoneksi, lebih efisien, dan lebih personal. Salah satu tren terbesar di 2026 adalah pergeseran menuju smart living yang terintegrasi. 

Bukan lagi sebatas penggunaan perangkat pintar secara individual, melainkan tentang bagaimana seluruh elemen di rumah saling terhubung dalam satu ekosistem yang seamless. 

Sambut tren hunian 2026, Modena menghadirkan pameran nexthome di Senayan City pada 15–18 Januari 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Modena  Nexthome  Senayan City  Tren Hunian 2026  properti 
BERITA MODENA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp