Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sammy Simorangkir Rayakan 20 Tahun Berkarya Lewat Konser Penuh Nostalgia

Minggu, 17 Mei 2026 – 04:13 WIB
Sammy Simorangkir Rayakan 20 Tahun Berkarya Lewat Konser Penuh Nostalgia - JPNN.COM
Konser Sammy Simorangkir di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Konser BNI Presents 20SSS: 20 Tahun Suara Sammy Simorangkir sukses digalar di Tennis Indoor Senayan pada Rabu (13/5) lalu.

Konser yang berlangsung lebih dari dua setengah jam itu menjadi perayaan dua dekade perjalanan karier Sammy di industri musik dan disaksikan ribuan penonton yang memadati arena pertunjukan.

Sammy membuka konser yang juga dipromotori oleh Enjoy Live Experience dan We Offer Wonders, dengan membawakan lagu “Cinta Putih” dalam balutan busana serba putih dan aransemen orkestra yang megah.

Baca Juga:

Sepanjang malam, dia membawakan sejumlah lagu hits seperti “Sedang Apa dan di Mana”, “Luka yang Luas”, dan “Kau Harus Bahagia”, yang dinyanyikan bersama oleh para penonton.

Sammy juga menghadirkan medley lagu-lagu Chrisye serta memperkenalkan lagu baru berjudul “Rumah Tak Lagi Sama” yang ditulis untuk mengenang mendiang ayahnya, Doli Natalup Simorangkir.

“Malam ini adalah malam yang sudah lama saya bayangkan dan ternyata jauh lebih bermakna dari yang pernah saya pikirkan,” ujar Sammy Simorangkir.

Baca Juga:

Dia mengaku bersyukur dapat berbagi perjalanan 20 tahun karier musiknya bersama para penggemar yang selama ini setia mendukungnya.

“Ada tawa, ada haru, ada kenangan, dan ada lagu yang akhirnya bisa saya nyanyikan untuk papa saya,” kata Sammy.

Sammy Simorangkir sukses menggelar konser 20 tahun karier musiknya di Jakarta, baru-baru ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sammy Simorangkir  konser Sammy Simorangkir  Konser  Nostalgia 
BERITA SAMMY SIMORANGKIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp