Sammy Simorangkir Siapkan Konser Penuh Hits Terbaik dan Kejutan Kolaborasi

Senin, 11 Mei 2026 – 12:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sammy Simorangkir memastikan dirinya siap tampil maksimal dalam konser tunggal yang akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan pada 13 Mei 2026.

Menjelang hari pelaksanaan, Sammy mengaku telah mematangkan seluruh persiapan, baik dari sisi teknis maupun kondisi fisik dan mental.

Saat ditemui usai latihan di Rossi Musik, Minggu (10/5), Sammy mengatakan dirinya hanya tinggal memberikan penampilan terbaik bagi para penggemar.

"Overall sudah siap untuk tanggal 13. Tinggal kasih yang terbaik untuk penonton yang datang," kata Sammy Simorangkir.

Suami Viviane itu menfaku m enjaga stamina dengan rutin berolahraga, mengonsumsi kunyit, dan memperbanyak minum air putih.

"Yang paling penting saya siapkan mental. Pokoknya saya siap menghibur teman-teman yang datang nanti," ujarnya.

Konser tersebut akan menjadi rangkuman perjalanan karier Sammy selama dua dekade di industri musik Indonesia, sejak memulai kiprahnya bersama Kerispatih hingga meniti karier solo.

Promotor Enjoy Live Experience Dino Hamid, mengatakan pertunjukan ini dirancang untuk menampilkan berbagai sisi musikal Sammy.