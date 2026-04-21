Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Sampah di TPS Porib Bandung Meluber hingga Tutupi Jalan, tuh Lihat

Selasa, 21 April 2026 – 10:53 WIB
Tumpukan sampah menutup sebagian jalan di Jalan Makam Caringin, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Selasa (21/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sampah yang menggunung di Jalan Makam Caringin, Kota Bandung, menjadi pemandangan sehari-hari warga sejak sebelum Lebaran. 

Pantauan di lokasi, gunungan sampah memanjang sekitar 300 meter di Jalan Makam Caringin Porib, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay.

Tumpukan sampah itu juga menutup sebagian jalan, dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang melintas.

Apabila ada kendaraan datang dari dua arah, salah satunya harus mengalah, tidak bisa lewat bersamaan karena ada sampah yang menutup jalan.

Bau busuk sampah juga tercium radius 100 meter dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) Porib.

Ketika melintasi jalan, otomatis pengguna jalan akan menutup hidungnya karena bau yang tak sedap.

Pengurus TPS Porib, Dudung, mengatakan, tumpukan sampah ini sudah terjadi sejak sebelum Lebaran. 

Sampah pernah diangkut, tetapi karena jumlahnya terus bertambah maka berujung terjadinya penumpukan.

TPS Porib Bandung membeludak, sampahnya meluber dan menutup sebagian jalan. Pengendara harus bergantian.

TAGS   sampah  Bandung 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp