Sampai Kapan Persib Bandung Bisa Begitu? Lihat Faktanya

jpnn.com - SAMARINDA - Persib Bandung beruntung bisa mengamankan posisi puncak klasemen Super League setelah seluruh kontestan menuntaskan masing-masing 25 pertandingan.

Si Maung Bandung terbantu dengan fakta pertandingan tiga rival terdekat (Top 4), yakni Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United yang sama-sama tak sempurna.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Persib menang sekali, dua kali imbang.

Borneo FC; menang satu kali, dua hasil seri. Persija Jakarta; menang sekali, dua imbang. Malut United; menang satu kali, satu hasil seri, sekali menelan kekalahan.

Pada pertandingan terakhir menjelang 'libur Lebaran', Persib mencuri satu poin di kandang Borneo FC, Stadion Segiri, Samarinda.

Persib harus puas dengan skor 1-1.