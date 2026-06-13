Sampaikan Keprihatinan, ASDP Fokus Pemulihan & Pendampingan Korban KMP Aceh Hebat 2

jpnn.com, BANDA ACEH - PT ASDP Indonesia Ferry menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 pada Jumat (12/6) saat kapal berada dalam posisi sandar di Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan perhatian dan fokus utama perusahaan saat ini tertuju pada penanganan para korban yang terdampak akibat kejadian tersebut.

“Atas nama manajemen ASDP, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Pikiran dan perhatian kami saat ini sepenuhnya tertuju kepada para korban yang sedang menjalani perawatan serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami turut mendoakan agar seluruh korban diberikan kekuatan dan dapat segera pulih,” ujar Heru.

Heru menegaskan bahwa ASDP akan terus hadir mendampingi para korban selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung.

“Kami ingin memastikan bahwa para korban dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta pendampingan yang diperlukan,” tuturnya.

Dalam proses penanganannya, sekitar 15 orang yang mengalami luka bakar telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

ASDP terus melakukan pendampingan serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memantau perkembangan kondisi para korban dan memastikan seluruh kebutuhan penanganan dapat terpenuhi dengan baik.

ASDP juga menyampaikan apresiasi kepada awak kapal, petugas pelabuhan, tenaga medis, serta seluruh unsur terkait yang sigap membantu proses penanganan darurat di lapangan sehingga situasi dapat segera dikendalikan.