Sampaikan Permintaan Maaf, Fariz RM: Saya Menyesali Perbuatan Selama Ini

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM menyampaikan permintaan maaf dalam pledoi yang dibacakannya dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (11/8).

Dia meminta maaf kepada ibu, istri, serta anak-anaknya, dan juga masyarakat luas karena kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

Pria 66 tahun itu mengaku menyesali perbuatannya tersebut.

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya menyesali sebagai perbuatan saya selama ini sepanjang hidup," ujar Fariz RM.

Apabila dia diberi kesempatan, maka dia berjanji ini menjadi kali terakhir dirinya bersinggungan dengan obat-obatan.

"Saya berjanji juga di hadapan majelis bahwa ini akan menjadi kali yang terakhir bagi saya untuk tetap melakukan kebiasaan buruk yang mungkin menjadi catatan," kata Fariz RM.

Pelantun Barcelona itu pun berharap diberikan kesempatan, sehingga bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

Kesempatan memperbaiki diri diharapkan Fariz RM, terlebih mengingat posisinya sebagai tulang punggung keluarga.