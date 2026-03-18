Sampaikan Permintaan Maaf, Inara Rusli: Semua Lisan dan Sikap yang Menyakiti

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli akhirnya menyampaikan permintaan maaf di tengah kasus hukum yang dihadapi.

Melalui video yang diunggah akun miliknya di Instagram, dia memohon maaf kepada sejumlah pihak, termasuk sang ibunda.

“Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Aku ingin mengucapkan permohonan maaf, khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini,” ungkap Inara Rusli, Senin (16/3)..

“Terima kasih banyak atas semua doa yang enggak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang,” sambungnya.

Mantan istri Virgoun itu juga meminta maaf kepada keluarga besar atas sikap dan kesalahannya.

Selanjutnya, Inara Rusli menyampaikan permohonan maaf kepada para guru.

“Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf kepada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, terima kasih atas ilmunya,” beber mantan personel Bexxa itu.

Tidak ketinggalan, Inara Rusli juga meminta maaf kepada Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa beserta keluarga besar.