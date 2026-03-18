Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sampaikan Permintaan Maaf, Inara Rusli: Semua Lisan dan Sikap yang Menyakiti

Rabu, 18 Maret 2026 – 12:12 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli akhirnya menyampaikan permintaan maaf di tengah kasus hukum yang dihadapi.

Melalui video yang diunggah akun miliknya di Instagram, dia memohon maaf kepada sejumlah pihak, termasuk sang ibunda.

“Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Aku ingin mengucapkan permohonan maaf, khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini,” ungkap Inara Rusli, Senin (16/3)..

Baca Juga:

“Terima kasih banyak atas semua doa yang enggak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang,” sambungnya.

Mantan istri Virgoun itu juga meminta maaf kepada keluarga besar atas sikap dan kesalahannya.

Selanjutnya, Inara Rusli menyampaikan permohonan maaf kepada para guru.

Baca Juga:

“Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf kepada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, terima kasih atas ilmunya,” beber mantan personel Bexxa itu.

Tidak ketinggalan, Inara Rusli juga meminta maaf kepada Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa beserta keluarga besar.

Inara Rusli  Kasus Inara Rusli  Wardatina Mawa  Insanul Fahmi 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp