Samsat Didorong Untuk Berikan Reward ke Masyarakat yang Taat Pajak

Sabtu, 06 Desember 2025 – 11:41 WIB
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong agar lebih diperkuat integritas aparat dan perbaikan sistem dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Agus kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika dana pajak dikelola secara transparan dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dia pun berharap agar ada gebrakan baru yang merangsang masyarakat untuk bisa taar terhadap pajak.

Selama ini, dia nenyebut masyarakat hanya terpaku pada program pemutihan untuk mau membayar pajak kendaraan.

Namun, Agus menyebut hal itu masih kurang dan mesti ada hal baru yang membuat masyarakat mau dan taat dalam membayar pajak setiap tahunnya.

“Saya berharap ketika nanti masyarakat sudah taat, itu ada reward punishment kepada masyarakat. Artinya apa, kalau dia tidak bayar tentu ada denda, kalau dia rajin tepat bayar tentu ada bonusnya,” ujar Agus kepada wartawan, Sabtu (6/12).

Adapun reward yang bisa diberikan kepada warga yang taat dan tepat membayar pajak bisa berupa voucher, atau diskon yang bisa dipakai ketika pembayaran pajak di tahun berikutnya.

“Itukan hal atau marketing gimmick yang bisa dilakukan, yang penting rohnya itu jadi dulu, yaitu saling percaya dan tidak ada lagi hal-hal yang dulu merusak sistem itu sendiri,” beber dia.

Samsat didorong untuk berinovasi dan memberikan reward kepada para masyarakat yang taat terhadap pajak.

TAGS   taat pajak  Pajak Kendaraan  Samsat  Pengamat Kebijakan Publik 

