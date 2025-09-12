Samsung Galaxy F17 5G Resmi Meluncur, Intip Spesifikasi dan Harganya

Jumat, 12 September 2025 – 11:21 WIB

jpnn.com, INDIA - Samsung meluncurkan smartphone terbaru mereka, yakni Galaxy F17 5G di India.

Ponsel yang masuk di seri F itu akan disebut bisa melakukan enam kali operasi sistem atau OS.

Samsung Galaxy F17 5G itu juga memiliki fitur dan spesifikasi yang hampir serupa dengan Galaxy A17 5G yang sebelumnya telah dirilis di Irlandia pada awal Agustus 2025.

Dalam laporan SamMobile, Kamis, salah satu perbedaan yang didapatkan antara Galaxy A17 dan Galaxy F17 ini adalah ketiadaan pengisi daya di dalam paketnya

Disebutkan bahwa Galaxy F17 5G memiliki panel layar Super AMOLED dengan tampilan Infinity-U 6,7 inci, refresh rate 90Hz, dan resolusi Full HD+.

Layarnya dilindungi panel Gorilla Glass Victus. Selain itu, ponsel tersebut diklaim paling termurah di India.

Ponsel itu memiliki satu speaker, pembaca sidik jari di bagian samping, dan slot kartu SIM ganda hybrid.

Galaxy F17 5G ditunjang prosesor Exynos 1330 yang bukan peningkatan dari chip yang digunakan pada Galaxy F16 5G.