JPNN.com - Teknologi - Gadget

Samsung Galaxy S25 Versi Murah Resmi Meluncur, Ini Spesifikasinya

Jumat, 05 September 2025 – 00:07 WIB
Samsung Galaxy S25 Versi Murah Resmi Meluncur, Ini Spesifikasinya
Samsung Electronics menambah perangkat baru dengan meluncurkan Galaxy S25 FE di Korea Selatan pada Kamis (4/9). Foto: Samsung

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics menambah perangkat baru dengan meluncurkan Galaxy S25 FE di Korea Selatan pada Kamis (4/9).

Galaxy S25 versi murah itu dhadir dengan berbagai peningkatan seperti desain premium, performa flagship, serta fitur AI canggih.

Jay Kim, Executive Vice President and Head of Customer Experience Office, Mobile eXperience Business Samsung Electronics mengatakan Galaxy S25 FE memainkan peran penting sebagai gerbang menuju ekosistem Galaxy AI yang lebih luas agar pengalaman ini menjangkau lebih banyak pengguna.

“Galaxy S25 FE mengajak lebih banyak orang untuk merasakan kenyamanan dan kreativitas," kata dia dalam siaran persnya, Kamis.

Galaxy S25 FE menampilkan desain khas seri Galaxy S25 dengan bodi ramping, ringan, dan elegan, sehingga nyaman digenggam.

Frame Armor Aluminium dan lapisan Gorilla Glass Victus+ di depan-belakang meningkatkan ketahanan terhadap goresan maupun benturan.

Hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X berkuran 6,7 inci refresh rate 120Hz memberikan visual yang smooth dan immersive.

Galaxy S25 FE menawarkan kamera depan 12MP yang ditingkatkan. Sementara kamera belakang terdapat tiga sensor, yaitu Ultra-Wide 12MP, Wide 50MP, dan Telefoto 8MP.
Ponsel itu juga didukung sertifikasi IP68 memastikan ketahanan debu dan air hingga 1,5 meter selama 30 menit.



