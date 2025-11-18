Samsung Galaxy S26 Akan Bawa Fitur Antiintip, Pengguna Makin Aman

Senin, 23 Februari 2026 – 00:30 WIB

jpnn.com - SAMSUNG kembali melakukan inovasi terbaru dengan menghadirkan fitur yang bisa menyembunyikan layar ponsel untuk orang lain.

Fitur canggih itu akan disematkan pada Galaxy S26.

Laman 91mobiles, Senin (16/2) melaporkan, perusahaan Korea Selatan itu menunjukkan kebolehan fitur anti-intip melalui serangkaian video pendek promosi Galaxy S26.

Dalam salah satu video, seorang penumpang naik transportasi umum, sedangkan penumpang disampingnya berusaha melirik ke arah ponsel.

Ponsel itu memiliki tombol zero-picking privacy (privasi anti-intip), yang ketika diaktifkan akan membuat layar Samsung Galaxy S26 tidak bisa terbaca dari samping.

Pengguna masih tetap bisa melihat secara jelas layar ponselnya.

Fitur anti-intip akan dimulai pada Galaxy S26 Ultra.

Namun, Samsung dikabarkan berencana memperluas fitur tersebut ke lini ponsel lainnya.