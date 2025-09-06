Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Samsung Galaxy S26 Edge Siap Meluncur, Tampilannya Diduga Mirip iPhone 17 Pro

Sabtu, 06 September 2025 – 14:09 WIB
Samsung Galaxy S26 Edge Siap Meluncur, Tampilannya Diduga Mirip iPhone 17 Pro - JPNN.COM
Tampilan ponsel seri Samsung Galaxy S25. Ilustrasi. (ANTARA/HO-Samsung Electronic Indonesia)

jpnn.com - Samsung akan meluncurkan Galaxy S26 Edge kepada publik dalam waktu dekat.

Generasi baru dari Galaxy S25 itu diduga memiliki tampilan yang mirip seperti iPhone 17 Pro.

Kabar kehadiran ponsel Galaxy S26 itu terungkap dari pembocor teknologi OnLeaks. Mereka mengungkapkan rumor ini pertama kali ke pada Android Headlines.

Baca Juga:

Dikutip The Verge, Jumat (5/9), dalam bocoran informasi OnLeaks, Galaxy, Galaxy S26 Edge yang seharusnya meluncur pada 2026 itu tampil dengan bezel yang tipis dan bilah kamera belakang menonjol menampung sepasang lensa kamera.

Berdasarkan informasi itu juga, Galaxy S26 Edge mungkin terlihat jauh berbeda dari Galaxy S25 Edge yang memiliki tiga kamera belakang yang tersusun vertikal di sisi kiri perangkat.

Sementara tampilan Galaxy S26 Edge justru disebutkan lebih mirip dengan bocoran dan model tiruan iPhone 17 Pro.

Baca Juga:

Perbedaannya adalah iPhone 17 Pro dikabarkan bakal hadir dengan tiga kamera belakang dan bukan cuma dua kamera.

Galaxy S26 Edge akan menggantikan S26 Plus dan mungkin juga dilengkapi magnet bawaan untuk pengisian daya Qi2, sehingga setara dengan iPhone yang lebih baru dan seluruh jajaran Pixel 10.

Samsung Galxy S26 Edge yang akan meluncur dalam waktu dekat memiliki tampilan yang mirip dengan iPhone 17 Pro.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   samsung galaxy S26 Edge  galaxy s26  HP Samsung  iPhone 17 Pro 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp