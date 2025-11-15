Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Samsung Galaxy Z Flip8 Akan Hadir Lebih Tipis dan Ringan

Sabtu, 15 November 2025 – 12:00 WIB
Samsung Galaxy Z Flip8 Akan Hadir Lebih Tipis dan Ringan
Samsung diam-diam tengah menggarap ponsel lipat Galaxy Z Flip8 dan Fold8. ilustrasi. Foto: Dok. Samsung Indonesia

jpnn.com - Samsung diam-diam tengah menggarap ponsel lipat Galaxy Z Flip8 dan Fold8.

Ponsel generasi baru dari Samsung Galaxy Z Flip7 itu disebut akan membawa sejumlah pengingkatan.

Salah satunya desain lebih tipis dan sejumlah penyempurnaan guna mendorong ponsel lipat masuk ke pasar yang lebih luas.

Dilansir dari Gizmochina pada Jumat, peta jalan bisnis MX (Mobile eXperience) Samsung 2026 menargetkan penjualan gabungan 6,7 juta unit Flip8 dan Fold8, meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya.

Target itu didorong oleh Flip8 yang disebut bakal mendapat pembaruan perangkat keras signifikan. Belum ada informasi mengenai keberadaan model Flip8 FE.

Galaxy Z Flip8 diperkirakan menjadi ponsel lipat clamshell Samsung yang paling tipis sejauh ini.

Sumber dalam industri menyebut perangkat tersebut dapat memiliki ketebalan 9,5 mm saat dilipat, atau sekitar 30 persen lebih tipis dibandingkan Flip7 yang berukuran 13,7 mm.

Layar bagian dalam diperkirakan tetap 6,9 inci (17,5 cm), sedangkan desain lebih ramping membuatnya lebih mudah disimpan di saku.



TAGS   Samsung Galaxy Z Flip8  Ponsel lipat  Samsung  galaxy s26  Galaxy Z Fold8 

