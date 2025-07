Samsung Galaxy Z Fold7 Resmi Meluncur, Bodi Lebih Tipis dan Tahan Air

jpnn.com, NEW YORK - Samsung akhirnya meluncurkan ponsel lipat Galaxy Z Fold7 pada ajang Unpacked 2025 di Duggal Greenhouse, Brooklyn, New York, AS pada Rabu (8/7).

Ponsel lipat terbaru itu hadir lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya.

Samsung Galaxy Z Fold7 itu hanya memiliki ketebalan 8,9 milimeter saat terlipat dan 4,2 milimeter saat terbentang.

Bagian penutup ponsel lipat itu memiliki aspek rasio 21:9 dan telah dilindungi Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Layar utama ponsel itu berukuran 8 inci saat perangkat dibuka lebar. Layar dengan panel Dynamic Amoled 2x itu punya kecerahan puncak 2.600 nits, 11 persen lebih besar dari yang pernah dirilis Samsung.

Layar utama perangkat dirancang lebih tipis dan ringan, tetapi lebih kokoh dengan hadirnya plat Titanium baru.

Meskipun memiliki layar lapang, Galaxy Z Fold7 lebih ringan dibandingkan dengan perangkat generasi pendahulunya serta seri S25 Ultra, seri perangkat unggulan lain dari Samsung. Bobot ponsel lipat ini hanya 215 gram.

Ponsel lipat ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang menawarkan performa lebih baik pada CPU dan GPU.