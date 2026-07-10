Samsung Garap Galaxy M67, Prosesor Kelas Atas Disiapkan

jpnn.com - Samsung diam-diam tengah mempersiapkan Galaxy M67 yang akan diperkenalkan kepada publik di India.

Perangkat baru itu dikatakan memang sudah disiapkan Samsung. Ponsel itu bakal dibekali prosesor kelas atas besutan Samsung.

Kehadiran Samsung Galaxy M67 terungkap melalui pembocor teknologi Abhishek Yadav.

Mereka menyebutkan raksasa teknologi asal Korea Selatan itu tengah menyiapkan ponsel dari seri M yang lebih canggih.

Abhishek menambahkan data pendukung keberadaan ponsel itu terlihat di basis data Geekbench dengan detail ponsel Samsung itu memiliki nomor model SM-M676K.

Meski belum ada nama resmi yang terkonfirmasi.

Namun, berdasarkan nomor modelnya diperkirakan ponsel itu bakal debut dengan nama Galaxy M67.

Lebih lanjut, pembocor teknologi ini mengungkapkan detail lain bahwa ponsel itu bakal dibekali dengan chip Exynos 2200.