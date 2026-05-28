Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Samsung Mulai Naikkan Harga Smartphone, Ini Faktor Pemicunya

Kamis, 28 Mei 2026 – 11:00 WIB
Samsung Mulai Naikkan Harga Smartphone, Ini Faktor Pemicunya - JPNN.COM
Samsung Galaxy Z Fold7. Foto: Dok. Samsung Indonesia

jpnn.com - Samsung dikabarkan bakal menaikkan harga smartphone yang dijadwalkan mulai Juni 2026.

Kenaikan harga tersebut imbas biaya komponen memori RAM yang terus naik belakangan ini.

Menurut laporan GSM Arena, Selasa (26/5), saat ini sebagian besar produsen ponsel pintar termasuk Apple dan Samsung mampu menyerap guncangan harga chip memori lewat optimalisasi dan pemangkasan biaya di komponen lainnya.

Baca Juga:

Namun, kondisi itu jika terus berlanjut, tetap dapat memaksa produsen besar seperti Samsung untuk menaikkan harga produknya.

Laporan terbaru berasal dari Yunani menyebutkan rencana Samsung tersebut mungkin berdampak pada ponsel-ponsel yang dirilis di Eropa.

Kenaikan harga di Eropa mungkin efektif berlaku mulai Juni 2026 pada seri Galaxy S serta Galaxy Z Fold7 dan Galaxy Z Flip7.

Baca Juga:

Diperkirakan kenaikan harga untuk satu gadget berkisar seharga 100 Euro (sekitar Rp 2 jutaan).

Laporan itu tidak memerinci apakah kenaikan harga hanya akan memengaruhi model dengan memori terendah tetapi sepertinya untuk opsi penyimpanan dengan ukuran yang lebih besar juga akan mengalami kenaikan harga.

Samsung dikabarkan bakal menaikkan harga smartphone yang dijadwalkan mulai Juni 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Smartphone Samsung  harga naik  RAM  Apple  Samsung Galaxy Z Fold7 
BERITA SMARTPHONE SAMSUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp