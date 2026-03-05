Close Banner Apps JPNN.com
Samsung Perkenalkan Galaxy S26 Series, Banyak Pembaruan Performa

Kamis, 05 Maret 2026 – 23:13 WIB
Samsung Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Galaxy S26 Series yang menghadirkan pembaruan pada performa, kamera, dan Galaxy AI untuk pengalaman penggunaan yang lebih optimal. Foto: Dok. Samsung

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Galaxy S26 Series yang menghadirkan pembaruan pada performa, kamera, dan Galaxy AI untuk pengalaman penggunaan yang lebih optimal.

Di tengah mobilitas yang semakin tinggi, pengguna kerap menghadapi keterbatasan smartphone yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan sehari-hari.

Hasil kamera yang gelap di situasi minim cahaya atau malam hari, performa yang kurang mendukung multitasking, keamanan privasi yang rentan, atau fitur AI yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan produktivitas sehari-hari sering dihadapi pengguna ponsel pintar.

Di saat aktivitas menuntut kecepatan dan efisiensi, pengguna membutuhkan perangkat yang mampu menjadi pendamping yang bekerja lebih cerdas, responsif, dan intuitif tanpa kompromi.

Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia mengatakan kehadiran Galaxy S26 series menjawab tantangan pengguna HP saat ini.

"Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Galaxy S26 Series dengan terobosan pada layar dengan fitur Privacy Display, peningkatan sensor dan aperture lebih besar pada sistem kamera agar menghasilkan gambar dan video yang lebih tajam di malam hari. Sementara Galaxy AI kami tingkatkan kemampuannya lebih personal dan membantu multitasking sehari-hari hingga kreativitas sesuai gaya hidup penggunanya,” ungkap Ilham Indrawan dalam keterangan resmi.

Mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026, Samsung Electronics Indonesia resmi membuka pre-order Galaxy S26 Series.

Diperkenalkan pada acara Galaxy Unpacked 2026, San Francisco, Amerika Serikat, Galaxy S26 Series dirancang sebagai AI Phone yang menghadirkan kemudahan dan kenyamanan lebih dalam setiap aktivitas. Konsumen dapat melakukan pre-order Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+, dan Galaxy S26 laman resmi Samsung.

