Samsung Tambah 20 HP Galaxy untuk Update One UI 8.5, Punyamu Ada?

Senin, 11 Mei 2026 – 00:00 WIB

jpnn.com, KOREA SELATAN - Samsung resmi meluncurkan sistem pembaruan operasi One UI 8.5s kepada penggunanya secara bertahap di Korea Selatan pada awal pekan ini.

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu bahkan berjanji akan banyak perangkat yang mendapatkan pembaruan tersebut.

Melansir dari Gizmochina pada Sabtu (9/5) waktu setempat, peluncuran global One UI 8.5 dijadwalkan dimulai pada 11 Mei 2026.

Setelah itu diperluas ke sejumlah negara termasuk Eropa, India, Asia Tenggara, Amerika Utara, Amerika Latin, Hong Kong, dan Taiwan.

Sebelumnya, Samsung telah mengonfirmasi pembaruan tersebut untuk perangkat flagship seperti seri Samsung Galaxy S25, seri Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7, seri Galaxy Tab S11, hingga Galaxy Tab S10.

Pengumuman terbaru dari Samsung Jerman kemudian menambahkan 20 perangkat Galaxy lain yang dipastikan mendapat One UI 8.5.

Perangkat tersebut mencakup seri Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 5, dan Samsung Galaxy Z Flip 5.

Sementara untuk lini tablet, Samsung memastikan seri Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, dan Galaxy Tab S9 Ultra menerima pembaruan tersebut.